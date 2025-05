Federazione Sammarinese Sport Speciali: Atletica x Tutti 2025

La 4° Edizione di ATLETICA X TUTTI andrà in scena allo Stadio Olimpico di Serravalle, sabato 24 maggio 2025. La Manifestazione inizierà alle ore 10:00 con le gare di velocità, seguirà il salto in lungo. La gara di staffetta mista concluderà l’Evento. La Manifestazione è organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali in collaborazione con il Gruppo Giudici Gare della Federazione Sammarinese Atletica Leggera e i tecnici della San Marino Athletics Academy e vuole celebrare lo sport inclusivo. Parteciperanno 2 classi delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo, la 2F e la 3F, e gli Atleti di Special Olympics San Marino. Per la prima volta, ci sarà la presenza di “Special Ambassadors” dello Sport Paralimpico Sammarinese. La Manifestazione si concluderà alle ore 12:00 con la premiazione degli Atleti.

c.s. Federazione Sammarinese Sport Speciali

