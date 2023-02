Federazione Sammarinese Sport Speciali: Special Olympics World Games - Berlino 2023

È tempo di grandi ripartenze per il Team di Special Olympics San Marino. Dal 17 al 26 giugno 2023 in terra tedesca, la delegazione sammarinese parteciperà ai WORLD SUMMER GAMES con 12 Atleti e 2 partners, magistralmente preparati da coaches professionisti che tutto l’anno si adoperano con dedizione e professionalità, guidati dalla Sports Director Paola Carinato. La Nazionale Special Olympics San Marino sarà protagonista in sette discipline: Nuoto, Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Bocce, Vela e, per la prima volta nella storia di Special Olympics San Marino, parteciperà anche nella disciplina del Golf con la collaborazione ed il supporto della Federazione Sammarinese Golf. La Delegazione sarà guidata e supportata dalla Presidente Barbara Frisoni coadiuvata dal Vice- Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Bruno Muccioli. Dal 12 al 15 giugno il Team sarà ospite della città di Ingolstadt, situata nel Land della Baviera sulle rive del Danubio e sede di una nota Casa automobilistica. Si trasferirà poi a Berlino per partecipare all’emozionante e spettacolare Cerimonia di Apertura che si terrà il 17 giugno in presenza di tante personalità mondiali e Capi di Stato. Partiranno poi le competizioni e come dice Barbara: "siamo certi che i nostri fantastici Campioni di Special Olympics San Marino porteranno a casa ottimi risultati e sapranno distinguersi tra migliaia di Atleti provenienti da tutto il mondo". In un momento mondiale così delicato e particolare, in quelle due settimane, il mondo si unirà cancellando qualsiasi divisione e unendo culture e abilità. Oltre 8.000 Atleti provenienti da più di 176 nazioni si stanno attrezzando per partecipare a quello che sarà il più grande evento sportivo e umanitario del mondo post pandemia. E’ previsto l’arrivo di 500.000 spettatori, verranno coinvolti 20.000 volontari, 2.500 coaches e 2.000 giornalisti da tutto il mondo. Anche il Team Sammarinese avrà al seguito una troupe televisiva che potrà aggiornare in tempo reale con video, servizi televisivi, Cerimonia di Apertura e tanto altro tutta la popolazione sammarinese e tutti gli amici oltre confine. San Marino RTV sarà infatti media partner dell’Evento.

c.s. Federazione Sammarinese Sport Speciali

