Federazione Sammarinese Tennis: precisazioni sulle odierne dimissioni.

La Federazione Sammarinese Tennis, stante l’interesse percepito tra gli sportivi appassionati, intende fornire alcune precisazioni sull’attuale momento. Le odierne dimissioni, annunciate pubblicamente dal Vice Presidente Francini e dal Tesoriere Manuzzi, oltre a quelle precedentemente comunicate dalla Direttrice Mahena Abbati, dispiacciono enormemente ma rimangono frutto di rispettive e diverse scelte del tutto personali – anche in merito alle tempistiche di rilascio ed operatività –, su cui non intendiamo entrare ma che, allo stesso tempo, rispettiamo e condividiamo. Non sfugge ad alcuno come, da quattro mesi a questa parte e dopo quasi un quarto di secolo, la FST abbia rinnovato i propri vertici segnando un punto di svolta che mescola continuità ed innovazione e le cui energie verranno poste integralmente a disposizione della collettività sportiva. D’altro canto, a fronte di tale considerevole lasso di tempo, parrebbe “anomalo”, a contrario, non registrare alcun intento di novità, soprattutto se posto a beneficio dell’attività sportiva in senso stretto. Il Consiglio Federale, pienamente operativo e che comunque verrà a brevissimo ricostituito secondo le norme di legge e statutarie, è formato da persone competenti, esperte ed appassionate e saprà certamente portare avanti tutte le sfide del futuro, anche le più difficili, con particolare riferimento alla tutela e crescita dei propri atleti, del settore tecnico, di tutti i tesserati e dell’organizzazione delle manifestazioni internazionali, aspetti che rimangono di primaria importanza nel contesto sammarinese. Il Consiglio Federale ringrazia sentitamente Filippo Francini e Gian Carlo Manuzzi, unitamente alla direttrice Mahena Abbati, persone che hanno grandemente contribuito, a vario titolo e nel corso del tempo, per il bene della FST e senza le quali la stessa non avrebbe ottenuto i molti successi nazionali ed internazionali che oggi può vantare in bacheca. Un ulteriore e speciale ringraziamento va indirizzato, individualmente, al Tesoriere Gian Carlo Manuzzi, grande uomo di sport e persona leale ed integerrima il quale, a far data dal 1° ottobre p.v. e dopo 48 anni di onorato servizio svolto volontariamente a favore della FST, così come da lui stesso preannunciato da molto tempo, ha deciso di lasciare il passo a chi verrà dopo di lui, il tutto in piena coerenza con i principi universali che regolano il mondo dello sport e che lo hanno visto protagonista, per tanti anni, nella realtà sammarinese.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis - Il Presidente Elia Santi



