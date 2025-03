Federazione Sammarinese Tennis: "Successi per l'Under 14 maschile e la Serie C femminile nei Campionati a Squadre"

Ancora un fine settimana positivo per le formazioni biancazzurre impegnate nella fase a gironi dei Campionati Regionali a Squadre. Doppio impegno per la squadra Under 14 maschile che schiera Alberto Lonfernini, Marco Fantini, Matteo Muccioli, Leonardo Pedrella Moroni e Giacomo Rosa. Sabato i Titani sono scesi in campo in casa contro il CT Rimini, imponendosi per 3-0. Ieri, poi, hanno affrontato il CT Cerri a Cattolica, vincendo 3-0. Prosegue anche il cammino vincente delle ragazze della Serie C. La formazione composta da Silvia Alletti, Talita Giardi, Iryna Horai e Serena Pellandra si è imposta ieri per 4-0 sul campo del TC Ippodromo Cesena.

C.s. Federazione Sammarinese Tennis