Federazione Tennis: un weekend di successi su tutti i fronti

Federazione Tennis: un weekend di successi su tutti i fronti.

Fine settimana da incorniciare per i colori biancazzurri, con successi ottenuti su più fronti. A cominciare dalla giovane Serena Pellandra, che si è aggiudicata due tornei Under 10. Sabato la portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino ha disputato la finale del tabellone Under 10 femminile del torneo nazionale giovanile maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Cervia, finale a cui ha avuto accesso dopo aver superato Emma Lanzoni al termine di un match molto tirato (6-2, 5-7, 10-8). Vittoria agevole, invece, quella ottenuta in finale contro l’atleta di casa Angelica Bonetti, battuta per 6-1, 6-0. Ieri, poi, la Pellandra è tornata in campo per giocarsi un altro titolo, quello del tabellone Under 10 del torneo “L’Albero dello Sport” del Circolo Tennis Fossombrone. Anche in questo caso non c’è stata storia: la sammarinese ha centrato la vittoria per 6-1, 6-2. Successi sono arrivati anche nei campionati a squadre. Sabato la formazione femminile Under 16 del Cast ha centrato una vittoria casalinga per 2-1 su Faenza. Ieri, sempre in casa, è scesa in campo la squadra femminile che milita di Serie D3. Contro Coriano è arrivata una vittoria per 3-0 con successi individuali di Silvia Alletti (6-1, 6-0) e Ludovica Ceccoli (6-2 6-0) e successo del doppio Francioni – Ceccoli per 7-5 6-0. Ieri ha giocato anche la squadra maschile di D4, impegnata a Cattolica. Anche per i ragazzi è arrivato un successo per 3-0 con vittorie di Longoni (6-3, 6-1), Vannucci (6-1, 6-1) e del doppio Bastianelli – Longoni (6-1, 6-1). Marco De Rossi è stato protagonista nel successo del TC Pavia, squadra con cui affronta il campionato di Serie B1, contro il TC Giotto. Il sammarinese ha vinto il singolo contro Fanucci per 6-1 6-4 e ha centrato il successo anche in doppio insieme a Lindell per 6-4 6-3.

FST

I più letti della settimana: