Federico Bertuccioli alle pre-qualificazioni degli Internazionali d'Italia

Al termine di una prima parte di stagione da sottolineare con la matita rossa sul calendario Federico Bertuccioli ha portato a casa un risultato davvero prestigioso: l’accesso alle pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia sia in singolare che in doppio, in programma tra pochi giorni al Foro Italico, esattamente dal 4 al 9 maggio. L’allievo di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy ha portato a casa la qualificazione in singolare sommando i punti colti nei vari tornei di qualificazione, raggiungendo la settima posizione nel ranking (si qualificano i primi otto), una posizione sopra a Francesco Giorgetti (Tennis Viserba), anche lui qualificato. E’ un po’ il coronamento di una prima parte di 2019 folgorante nei tornei del circuito nazionale Open. A questo aggiungiamo la qualificazione in doppio, ottenuta con la vittoria nella tappa Bnl di Bari (con piazzamento in semifinale in singolare), con Tommaso Roggero. Il bello deve ancora arrivare per il 20enne pesarese, perché ora c’è il grande palcoscenico di Roma. Al Foro Italico saranno organizzati due tabelloni di singolare (da 40 giocatori ciascuno) e due di doppio (da 14 coppie). Altra novità rispetto alle scorse edizioni è che nei tabelloni di singolare 8 giocatori saranno posizionati direttamente agli ottavi di finale. Da questi tabelloni emergeranno le wild card per gli Internazionali BNL d’Italia 2019 (dal 12 al 19 maggio): una per il main draw maschile e una per quello femminile (va al vincitore e alla vincitrice del torneo di pre-qualificazione) e altre quattro per il tabellone di qualificazione maschile e per quello di qualificazione femminile.