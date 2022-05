Federmoto: weekend intensivo per le due ruote sammarinesi

Sono tanti gli eventi nello scorso weekend che hanno visto protagonisti i piloti bianco azzurri. Motomondiale Nel Gran Premio d'Italia al Mugello, in MotoGP Enea Bastianini (MC San Marino) perde l’anteriore in curva mentre si trovava in lotta per i primi posti e termina la gara a 10 giri dalla fine. In Moto3 Tatsuki Suzuki (MC San Marino) partito con una long lap penality conduce un ottima gara e conclude in terza posizione. Velocità in salita Tappa al Passo dello Spino (AR) per Maurizio Bottalico (MC Titano) che partecipa in due categorie: la 600 open e la supermoto. In gara 1 vince nella 600 open, si piazza secondo nella supermoto ed ottiene il primo tempo assoluto! Gara 2 purtroppo annullata a causa di un grave incidente. Enduro Ad Edolo (BS) si torna a correre per il Trofeo Husqvarna. La gara si è svolta in condizioni molto difficili a causa della grande quantità di fango. Buon piazzamento per Alberto Mariotti (MC Titano) che conclude 8’ nella 250 4t. Giornata più difficile invece per Alessandro Guidi (MC Titano)che conclude 16’ nella 450 4t. Anche Passignano sul Trasimeno (PG) è stata teatro di gare off road con gli Assoluti di Italia di Enduro: Marco Borbiconi (MC Titano) con la sua TM 300 conclude ottavo di classe. Trial A San Marino invece, presso il circuito della Baldasserona, grande successo per la tappa del campionato italiano Trial. Tanti i piloti al via che hanno colorato la pista domenica. L’ottima organizzazione del Motoclub Tre Torri ha permesso che l’evento si svolgesse nel migliori dei modi con percorsi molto apprezzati dai piloti.

cs Federazione Motociclistica San Marino

