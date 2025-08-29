Federnuoto: al via la collaborazione con Walter Bolognani

Un nuovo profilo di prestigio si aggiunge allo staff tecnico della Federazione Sammarinese Nuoto. Dal 1° settembre prenderà il via la collaborazione con Walter Bolognani, che assumerà il ruolo di direttore sportivo. Nato a Trento il 16 ottobre 1959, Bolognani per oltre quindici anni è stato responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili e juniores italiane che, sotto la sua guida, hanno conquistato un gran numero di medaglie ai Mondiali e agli Europei di categoria; ha inoltre partecipato come allenatore della Nazionale Senior alle Olimpiadi di Londa 2012 ed a numerosi altri eventi Internazionali. Nel 2023 è stato capo allenatore e Direttore tecnico della Dinamo Bucarest e, negli ultimi due anni, ha ricoperto lo stesso ruolo per conto della Federazione Tedesca presso il Centro Olimpico di Amburgo. È tuttora membro del Consiglio Direttivo della World Swimming Coaches Association (WSCA) in rappresentanza dell’Europa. “Siamo convinti che l’esperienza di Walter Bolognani, ed in particolare l’ottimo lavoro che ha svolto per anni per fare crescere i giovani talenti del nuoto azzurro, sarà preziosa per la nostra Federazione – le parole del presidente federale Marco Rossini -. Gli auguriamo buon lavoro, certi che la sua presenza saprà far crescere ulteriormente il nostro movimento”.

