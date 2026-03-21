Femminile, altra gioia nel segno del “cortomusismo”: Arezzo battuto e agganciato

Un 1-0 tira l’altro, e alle Titane va certamente bene così. Dopo il blitz di Vicenza, arriva la seconda vittoria consecutiva che, proprio come quella di domenica scorsa, matura con un solo gol e porta in dote un aggancio in classifica. La squadra di Giacomo Piva sale a 25 punti, gli stessi dell’Arezzo, che in realtà deve cedere la posizione perché sotto negli scontri diretti, avendo perso sia quello di andata che quello di ritorno – peraltro con il medesimo punteggio. Se un girone fa era stata decisiva l’ex Miotto, stavolta la differenza la fa il colpo in apertura di Sechi. Quest’ultima viene riproposta nell’attacco a due, ma ha un’altra partner rispetto a Vicenza: Iardino. Alle loro spalle è confermato il rombo: Tudisco bassa, Tamborini alta, Giuliani e Mak mezzeali. Dietro, c’è Congia al posto di Manzetti. Le Titane partono bene, costruendo le loro offensive soprattutto sul lato di Casadei – quello destro. Il primo tiro è però dell’Arezzo: l’ex Tamburini si coordina velocemente in area, ma non angola a sufficienza. Limardi c’è. È un campanello che funziona molto bene in casa biancoazzurra. Le Titane infatti trovano il vantaggio sulla successiva risalita del campo. Il lancio di Casadei viene solo sfiorato da Davico, che di fatto mette Sechi nelle condizioni di involarsi verso la porta di Di Nallo. L’attaccante biancoazzurra resiste al ritorno di Tuteri e batte l’estremo amaranto con una conclusione in allungo. Settimo centro in stagione per lei, che non segnava dalla gara del 18 gennaio con il Venezia, casalinga pure quella. Le ragazze di casa provano a sfruttare l’onda. Tamborini cerca la porta da fuori area dopo essersi incuneata fra due avversarie: tiro a lato. Poi Sciarrone si coordina addirittura dai trenta metri: il coraggio nel suo mancino c’è, il veleno no. Nel frattempo l’Arezzo aveva provato a bussare alla porta di Limardi su punizione: alto e largo il destro di Mariani. Al 29’ Giuliani lancia in profondità Sechi, che sfugge ad una difesa troppo alta e si invola verso Di Nallo. Sembra la fotocopia dell’azione dell’1-0, ma stavolta la 14 di casa perde l’attimo propizio per la stoccata. Dall’occasionissima per il 2-0 a quella per l’1-1 nello spazio di pochi minuti. L’Arezzo riparte in contropiede con Tamburini, che aspetta e asseconda la sovrapposizione di Fortunati. Il cross del terzino è perfetto per Mariani, che si divora la chance (era relativamente sola in area piccola) incornando proprio addosso a Limardi. Al 36’, altro grande spavento per la difesa di casa. Qui a procurarlo è Razzolini con un rasoterra dal limite dell’area che si stampa in pieno sul palo. Poi Tamburini sbaglia il tap-in, ma da posizione di fuorigioco. Le Titane risalgono e conquistano un calcio d’angolo battuto nella zona di Cuciniello, che prende bene il tempo dello stacco ma manda a lato. La ripresa si apre con una scena molto simile, e nella stessa area di rigore. Stavolta il cross non viene dalla bandierina ma dopo una bella azione personale di Fortunati, che salta Giuliani e mette una palla perfetta per lo stacco di Razzolini, vicinissima al palo lungo con la sua zuccata. Dall’altra parte, il tiro di Tamborini sbatte sulla gamba di Tuteri, ma la palla viene riciclata immediatamente da Tudisco a beneficio di Sechi, che calcia da buona posizione senza però tenere bassa la traiettoria. L’Arezzo intensifica la sua presenza nella metà campo delle padrone di casa, che reggono alle folate amaranto senza particolari patemi. Al 76’, altra grande chance per chiudere i giochi. Gattuso, entrata da poco, pennella nella zona di Tamborini, che con il controllo arriva fino al vertice dell’area piccola e poi calcia in diagonale, mancando il bersaglio per centimetri. La risposta immediata dell’Arezzo è in un altro diagonale, quello di Mariani su invito di Tamburini – di tutt’altra pericolosità rispetto al precedente. Dopo il tiro da fuori area di Tudisco, interessante ma ben controllato da Di Nallo, l’Arezzo costruisce l’ultima grande palla-gol dell’incontro. Il cross di D’Elia è perfetto per l’inserimento sul secondo palo di Mariani che, sola, va a botta sicura, trovando la grandissima risposta di Limardi. Poco dopo, non deve intervenire il portiere di casa sulla conclusione alta e larga di Tamburini, né sul colpo di testa della stessa 9 amaranto su cross di Fortunati. Nel frattempo, al termine di una ripartenza, le traiettorie di Sciarrone e D’Elia si erano incrociate, con la seconda finita a terra proprio alle porte dell’area di rigore. Tutto regolare per l’arbitro, tra le forti proteste del pubblico di fede toscana. Alla fischio di chiusura, le Titane possono esultare nuovamente davanti al pubblico di casa a distanza di due mesi dall’ultima volta. E anche allora la partita finì 1-0.

Serie B Femminile 2025-2026, 20. giornata | San Marino Academy – ACF Arezzo 0-1

Marcatori: 4’ Sechi

Ammoniti: Sciarrone, Limardi

Assistenti: Alessandro Bara di Macerata, Daniele Puggina di Este

Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo



Allenatore: Andrea Benedetti

A disposizione: Nembrini, Verano, Beduschi, Blasoni

Di Nallo; Fortunati, Tuteri, Davico (87’ Bossi), Ghio (64’ Nasoni); Razzolini, Corazzi (72’ Termentini), Vlassopoulou (72’ Fracas); Lazzari (64’ D’Elia), Tamburini, Mariani

ACF AREZZO (4-3-3)



Allenatore: Giacomo Piva

A disposizione: Forcellini, Giannotti, Lombardi, Terenzi, Daple

Limardi; Casadei (67’ Manzetti), Cuciniello, Congia, Sciarrone; Mak (60’ Miotto), Tudisco, Giuliani; Tamborini (86’ Dicataldo); Sechi (67’ Gattuso), Iardino

SAN MARINO ACADEMY (4-3-1-2)

C.s. FSGC







