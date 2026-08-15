Femminile, altre due frecce per mister Piva: Vanessa Lazzari e Viola Capellupo

Femminile, altre due frecce per mister Piva: Vanessa Lazzari e Viola Capellupo.

La settimana di Ferragosto resta calda anche sul fronte dei nomi in entrata. Si uniscono alla Prima Squadra femminile della San Marino Academy Vanessa Lazzari e Viola Capellupo, rispettivamente attaccante ex Arezzo e centrocampista esterna scuola Roma. “Voglio ritagliarmi un ruolo importante in squadra, cercando di dare continuità al mio percorso personale in Serie B. – afferma Lazzari - Ma soprattutto voglio dare un contributo importante affinchè la squadra raggiunga gli obiettivi che si è prefissata, tra cui naturalmente la salvezza. Spero di portare un po’ di fantasia in attacco e anche di aiutare le ragazze più giovani. Mi piacerebbe essere un punto di riferimento per loro, visto che un po’ di esperienza ce l’ho. In generale, sono una persona a cui piace mettersi a disposizione e dare consigli.” Del gruppo di giovani fa parte certamente Viola Capellupo, dato che l’ex Trastevere è una classe 2006: “Per me si tratta della prima esperienza fuori casa e ho tanta voglia di intraprenderla. Credo che San Marino sia il luogo ideale: vista da fuori mi è sempre sembrata una società forte e seria. Molte cose saranno nuove per me e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Uno degli obiettivi che mi sono data a titolo personale è quello di trovare continuità rispetto alle prestazioni della stagione passata, ma non solo: vorrei migliorare i miei numeri personali, specialmente quello dei gol segnati, visto che l’anno scorso mi sono fermata a uno. Punto ad aiutare concretamente la squadra, oltre ad offrire buone prove.” La volontà di migliorarsi costantemente è anche ciò che anima Lazzari: “Se faccio qualcosa è perché sono motivata al massimo. Ed è lo spirito con cui mi approccio a questa nuova avventura. Percentuali inferiori al 100% non mi interessano. Punto a fare le cose dando il meglio di me e soprattutto dando continuità al lavoro. Questo è ciò che mi sprona e motiva giorno dopo giorno. La nostra mentalità dovrà essere improntata all’umiltà. Prima di tutto dobbiamo raggiungere la salvezza. Se sapremo destreggiarci come ha fatto la San Marino Academy l’anno scorso, cioè raggiungendo una salvezza molto tranquilla e anticipata, allora potremo guardare più avanti. E a proposito di questo, è stato proprio pensando al cambio di passo che ha fatto la San Marino Academy dopo il girone d’andata che mi sono stra-convinta a sposare questo progetto. È stato un ruolino di marcia notevole, ma, oltre ai risultati, ad impressionarmi è stata la determinazione che queste ragazze hanno messo nella seconda parte della loro stagione. È stata una ispirazione e al contempo una grande fonte di motivazioni per me.” Per Capellupo non ci sono dubbi: “La cosa più importante sarà quella di creare un bel gruppo. È alla base di ogni squadra forte. Mi piacerebbe fare emergere la mia personalità affinchè sia di aiuto in questo senso. Ma spero anche di ricevere tanti insegnamenti dalle ragazze più grandi di me.”



c.s. San Marino Academy

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