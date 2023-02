Femminile: Arcangeli al nuovo corso di responsabili di Coverciano, le ragazze dell’Adriatica qualificate alla fase nazionale

Ci sarà anche Gionata Arcangeli al nuovo corso per “Responsabile di Settore Giovanile” organizzato dalla FIGC. Il Responsabile del settore giovanile femminile della San Marino Academy è tra gli allievi che prenderanno parte al corso di 174 ore, cominciato lunedì 23 gennaio a Coverciano e che proseguirà sino ad aprile. Saranno coinvolti i responsabili dei settori giovanili di squadre di Serie A, Serie B e Serie C: presenti anche tra gli iscritti il campione del mondo 2006 – nonché vicepresidente del Settore Tecnico - Gianluca Zambrotta e gli ex calciatori Ivan Pelizzoli e Anselmo Robbiati. Sempre in tema di settore giovanile femminile, quattro ragazze della formazione Under 15 della San Marino Academy – Elisa Terenzi, Sara Fabbri, Anna Benedettini ed Eleonora Toraldo – hanno superato la fase a gironi del torneo dedicato alle Selezioni Territoriali organizzato nell’ambito del progetto Calcio +15. Le quattro ragazze biancoazzurre hanno affrontato, nello scorso fine settimana, le selezioni Apulo Lucania e Gran Sasso, vincendo entrambe le sfide e chiudendo in testa al Girone 3, posizionamento che ha permesso alla loro formazione – la selezione Adriatica – di accedere alla fase nazionale del torneo, prevista a Tirrenia dal 6 al 9 aprile. Particolarmente ispirata Eleonora Toraldo nella gara contro la formazione Gran Sasso, terminata 3-1: sue tutte e tre le marcature dell’Adriatica.

Cs Fsgc