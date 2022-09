FEMMINILE Femminile: corso AIAC in occasione di Italia-Romania a Ferrara

Femminile: corso AIAC in occasione di Italia-Romania a Ferrara.

In occasione della partita della Nazionale italiana femminile a Ferrara, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio organizza un corso di aggiornamento allo Stadio Paolo Mazza dalle ore 16:30. Interverranno Pierluigi Vossi (vice presidente AIAC), il referente AIAC per il femminile Valentina De Risi e il referente AIAC per l'Emilia Romagna Ilenia Nicoli. Per partecipare all'evento e alla partita in programma per ore 18:30, segreteria@assoallenatori.it

Tra gli ospiti il ct under 23 Nazzarena Grilli e il preparatore del Parma femminile Giuseppe Morelato

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: