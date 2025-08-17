Femminile: l’ultimo colpo è Elisa Zilli

La strada che collega Parma a San Marino continua ad essere piuttosto trafficata. L’anno scorso arrivò in prestito Alessia Marchetti, che in biancoazzurro fece benissimo. Quest’anno i trasferimenti temporanei dalla società Ducale riguardano Sara Iardino ed Elisa Zilli. Quest’ultima è un difensore del 2005 cresciuta nelle giovanili di Pink Bari e Sampdoria. È l’ultimo colpo di questa ricca campagna estiva. “In questa fase della mia carriera ciò che più conta è fare esperienze che ti aiutino a diventare una calciatrice migliore. – il pensiero della nuova arrivata – Crescere, in una parola. È quello che cerco a San Marino. In queste settimane ho già avuto modo di constatare che mi trovo in un ambiente positivo e stimolante. Tutto lascia presagire che sarà una stagione molto appagante. Noi giocatrici siamo circondate innanzitutto da brave persone, e poi da professionisti appassionati, che ci trasmettono una grande voglia di lavorare e di perfezionarci. Credo ci siano tutti gli elementi per fare una grande stagione.” Da poco più di una settimana si sa che le Titane debutteranno a Brescia; dopodichè ospiteranno l’Hellas Verona. Il calendario di Coppa Italia, invece, riserva a Zilli e compagne proprio il Parma. “L’uscita dei calendari non ha condizionato più di tanto i nostri pensieri. – fa sapere Elisa – In fondo, ogni partita ha la propria storia ed uguale importanza, perciò, contro chiunque giocheremo, il nostro spirito dovrà essere lo stesso. Meglio se concentriamo le nostre energie su di noi, sul nostro percorso di squadra. Stiamo lavorando sodo e sono sicura che, continuando su questa strada, faremo molto bene.” Nonostante la semi-rivoluzione che ha interessato la rosa durante i mesi estivi, pare che il processo di amalgama stia procedendo in maniera piuttosto spedita. Zilli conferma: “Anche se siamo insieme solo da poco tempo, mi sono subito resa conto che il gruppo sarà la vera forza della San Marino Academy, quest’anno. Si stanno creando già delle ottime intese. Il mix tra giovanissime ed esperte secondo me sarà una formula vincente. Molte hanno giocato tanto in questa categoria, e noi dovremo seguirle come esempio, cercando di ‘rubare’ loro quanti più segreti del mestiere possibile.” Elisa Zilli si candida ad essere una risorsa molto preziosa per il reparto arretrato di mister Piva. “Io sono un terzino che predilige la fascia sinistra. – si descrive la classe 2005 – Lavoro tanto per migliorarmi, non sono mai contenta, e penso che San Marino sia il contesto ideale per continuare a perseguire i miei obiettivi. Da questa esperienza così particolare, dove a scendere in campo non è la squadra di una città ma addirittura di uno Stato, cerco non solamente risultati sportivi, ma anche emozioni nuove. Sono sicura che qui ne troverò.”



c.s. Ufficio Stampa - San Marino Academy