Femminile: mister Piva potrà contare anche su Ada Daple



Il nome esteso è Ada Esther Pindo Daple. Per comodità, Ada Daple. Ha 26 anni, viene dalla Costa D’Avorio e ha tanta voglia di mettersi alla prova in Serie B, campionato che affronta quest’anno per la prima volta. E lo farà con la casacca della San Marino Academy dopo le esperienze avute in Italia con Lecce e Jesina. “Sono molto emozionata per questa opportunità che mi viene offerta. – afferma la nuova Titana - Ma anche carica ed estremamente motivata. Considero molto preziose le esperienze precedenti avute in Puglia e nelle Marche, perché mi hanno permesso di crescere e di avvicinarmi al livello che vorrei raggiungere. Ora c’è una sfida importante davanti a me. Farò il massimo per farmi trovare pronta.”

Ada si unisce al pacchetto di difensori su cui potrà contare mister Piva per la stagione che inizierà – lo abbiamo appreso ieri – dalla trasferta in casa del Brescia, fra 30 giorni esatti. “Sono un difensore aggressivo, ma anche veloce, tecnico e particolarmente a suo agio nel gioco aereo. – prosegue l’ex Jesina - Questo è un po’ il mio profilo a grandi linee. Naturalmente ho tante cose da migliorare ancora, e credo che la stagione a San Marino sarà decisiva da questo punto di vista. Pretendo molto da me stessa, soprattutto in termini di lavoro e concentrazione. La stagione che ci aspetta sarà un mix di sfide ed opportunità. Starà a noi farci trovare pronte. Le prime impressioni avute con il gruppo e con lo staff, in questi giorni di inizio preparazione, sono state ottime. Sono tutte ragazze abili e determinate. E i tecnici sono preparati e pieni di entusiasmo. Più in generale, è l’ambiente ad avermi colpito per organizzazione, efficienza e cura del dettaglio.”

Benvenuta, Ada!



