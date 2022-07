Femminile: Montalti, Bertolotti e Papaleo saranno ancora Titane

La dirigenza della Prima Squadra femminile prosegue i lavori sul doppio fronte del mercato e del puntellamento della base. In quest’ultimo senso, altre tre giocatrici continueranno intrecciare il proprio destino personale con quello della San Marino Academy: Giulia Montalti (difensore), Giorgia Bertolotti (centrocampista) e Francesca Papaleo (attaccante). Le ultime due affronteranno la loro seconda stagione in biancoazzurro, mentre Giulia Montalti da tempo è parte del gruppo delle veterane. Titana dall’estate 2016, il difensore cesenate classe 1992 si prepara a vivere la stagione numero sette con indosso la casacca bianca e azzurra: “Anche quest’anno, come quelli passati, ho il desiderio di fare tutto il possibile per portare in alto questa squadra. Mi sono sempre trovata bene, la considero come una seconda famiglia, e quindi è mio dovere restituire almeno una parte di quanto ho ricevuto in tutti questi anni. Porto nel cuore, in particolare, le esperienze delle ultime stagione: su tutte la Serie A, un’avventura di cui ancora parlo con orgoglio con gli amici. Essendo tra le ragazze con un po’ più di esperienza, vorrei trasmettere qualcosa di mio alle nuove arrivate e in modo particolare alle giovani. Farò in modo che la mia passione e la mia grinta siano anche le loro. Ma soprattutto mi interessa essere di aiuto per chi sarà chiamata ad integrarsi con il gruppo.” Fra qualche settimana il gruppo avrà i primi approcci con la filosofia e il modus operandi della nuova coach, Giulia Domenichetti. Una prospettiva tra le più stimolanti per Montalti: “Come dicevo, mi sono sempre trovata molto bene in questo ambiente, di cui conoscevo un po’ tutti gli aspetti e le particolarità. Ora però ci saranno dei cambiamenti e quindi arriveranno nuovi stimoli. Nulla sarà scontato ma anzi sarò chiamata a dimostrare quel che valgo, e questo mi carica. Non vedo l’ora di conoscere più approfonditamente la nuova coach e il nuovo staff, e naturalmente il loro modo di lavorare. Intendo sfruttare ogni occasione utile e ogni consiglio che mi verrà dato per disputare il miglior campionato possibile.”

c.s. San Marino Academy