Femminile: sabato la presentazione di Prima squadra, Primavera ed U17

È ormai dietro l’angolo il debutto nella massima serie di calcio femminile per la San Marino Academy, protagonista di un doppio salto di categoria sempre agli ordini di Alain Conte e del suo staff, puntellando di tanto in tanto una rosa che per buona parte ha vissuto in prima linea la parabola ascendente del progetto Academy declinato al femminile. Ingresso in Serie A che, tra gli altri effetti, ha portato anche la San Marino Academy a partecipare al campionato femminile U17 su base nazionale. Sarà una prima volta, così come lo fu l’anno scorso per la Primavera di Filippo Zaghini. Un debutto da ricordare, nonostante l’interruzione in itinere per via degli effetti arcinoti e legati al Covid-19: è infatti notizia di qualche giorno fa di come la FIGC abbia applicato il coefficiente anche al campionato Primavera per stilare le classifiche finali. Tenuto conto del rendimento delle Biancoazzurrine fino a marzo, le stesse possono dirsi orgogliose - tanto quanto la dirigenza - del settimo posto ottenuto, davanti a squadre ben più navigate quali Cesena, Bari, Roma CF e Perugia. Oltre ai tre allenatori che guideranno le altrettante formazioni femminili interessate da competizioni di respiro nazionale nel corso della prossima stagione, sarà presente anche il Presidente della San Marino Academy Primo Toccaceli: l’appuntamento è per sabato 22 agosto, con inizio della conferenza stampa fissato per le ore 12:30 al San Marino Stadium.





Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio

