Femminile: Titane d’anticipo sul campo del Trastevere. Casadei: “Occasione per dimostrare chi siamo”

C’è solo un punto a dividere San Marino Academy e Trastevere e questo dato basta e avanza come presentazione della sfida che aprirà il programma della 9° giornata di Serie B. Le Titane si erano sbloccate ad Arezzo ma sono poi state costrette a cedere le armi al Cesena, nuova capolista del campionato cadetto. La formazione capitolina invece non aveva mai vinto prima di domenica scorsa: ha scelto però di farlo in grande stile, regolando a domicilio il Bologna. “Il match che ci attende non ha bisogno di presentazioni.- esordisce Elena Casadei – È una tappa fondamentale per il nostro cammino in campionato. Io penso che porterà a casa il risultato la squadra che più farà valere la propria determinazione e che più crederà di poter raggiungere l’obiettivo. Il Trastevere arriva da una bella vittoria, in trasferta e su campo difficile come quello di Bologna. Questo risultato ha sicuramente dato fiducia alle nostre prossime avversarie: un aspetto che non dobbiamo assolutamente sottovalutare.” È ancora presto per parlare di sfida cruciale per la corsa salvezza. Tuttavia i punti in palio hanno un peso specifico notevole. E lo stesso vale per alcune delle sfide in programma nell’immediato futuro. “Prima della partita con il Cesena la nostra squadra arrivava dal primo successo in campionato. – prosegue Casadei – La sconfitta di domenica non ci ha permesso di dare continuità al risultato ottenuto. La stessa continuità è un po’ l’aspetto che ci manca di più e che ricerchiamo da inizio campionato. Continueremo a perseguirla, perché è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi.” Si giocherà a Roma, città che quest’anno ha già riservato un sorriso alle Titane, avendo portato loro in dote il primo punto. Ma adesso serve di più. “Il primo errore che non dobbiamo fare è quello di sottovalutare la partita o l’avversario. Dobbiamo giocare con umiltà, determinazione e con la voglia di vincere. C’è una frase a cui mi piace pensare e che credo possa essere importante per questa partita: ‘Noi siamo chi scegliamo di essere’. Ecco, sabato è l’occasione perfetta per dimostrarlo.” – conclude la 19 biancoazzurra. L’anticipo della 9° giornata di campionato si disputa sabato 15 novembre alle 14:30 presso il Trastevere Stadium. Diretta disponibile in forma gratuita sulla piattaforma Vivo Azzurro TV.



c.s. Ufficio Stampa San Marino Accademy










