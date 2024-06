Un'esplosione di entusiasmo allo stadio "Giorgio Calbi" per la FESTA DEI GIOCHI SPORTIVI DI FINE ANNO

I bambini, grazie ai docenti di classe, all’insegnante di educazione fisica, ai tecnici sportivi e ai tutor Scuola Attiva Kids, si sono potuti cimentare nelle attività di gioco-sport provate durante l'anno, in una grande Festa finale. Accompagnati e guidati dai rispettivi docenti, gli oltre 450 bambini dei plessi Repubblica , Carpignola e Torconca sono entrati in campo come veri atleti insieme ai propri compagni di classe per celebrare insieme la bellezza dello stare insieme, del crescere e dell'imparare i valori dell'amicizia e del fare squadra attraverso lo sport. Dopo aver cantato l’Inno d’Italia sono stati divisi in 10 diversi colori (giallo, rosso, verde, nero, azzurro, arancio, grigio, rosa, fucsia e viola) e sistemati nelle zone gioco e di gioco-sport previste: calcio, passa la palla che scotta, staffetta dei cerchi, bocce, lancio del roverino, tennis, lupo ghiaccio, scalpo, pallavolo, atletica-ginnastica artistica. Nel corso della mattina i bambini hanno avuto la possibilità di provare ciascuno dei giochi programmati. "Questo evento - commenta l'Assessore alle politiche educative e allo sport Federico Vaccarini - è una tappa di un percorso di crescita importante, in cui alla bellezza dell'attesa per l'estate che verrà si unisce alla nostalgia per i compagni e gli insegnanti con cui si è intrapreso un anno scolastico importante. Un ringraziamento speciale per il grande impegno, l'infinita passione e il ruolo di guida occorre farlo a docenti ed educatori che devono essere giustamente soddisfatti dopo un anno scolastico svolto con tanta premura nei confronti di alunne e alunni di ciò che hanno seminato e che sicuramente darà bei frutti, nonché agli istruttori sportivi che rendono così viva Cattolica dal punto di vista sociale e formativo". La referente dei progetti sportivi per la Scuola Primaria/Infanzia Matilde Imperatori, organizzatrice delle varie attività sottolinea che "Quando le forze si uniscono si possono fare grandi cose! Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima manifestazione: il gestore dello stadio G. Calbi, Omar Ibidi, l’Amministrazione comunale per aver reso possibile l’evento, l’assessore Federico Vaccarini per la presenza e il calore dimostrati, la Dirigente Scolastica Chiara Patacchini per il sostegno dato, l’insegnante di educazione fisica Angela Volpe, i docenti tutti che hanno gestito le varie stazioni-gioco e precedentemente preparato i bambini, i Tutor del progetto Scuola Attiva Kids Luca Crescentini e Carla Contu, i vari tecnici delle società sportive locali (Cattolica Volley, Bocce, Queen’s Club Cattolica, Città di Cattolica FC, Atletica ’75), Arianna Adanti per l’animazione, la Polizia Municipale per aver garantito la sicurezza all’inizio e alla fine della manifestazione, la ditta Bacchini per aver assicurato il trasporto a chi è solito usare il pulmino per raggiungere la scuola, la Croce Rossa per l’aiuto dato".

cs Riccardo Piva