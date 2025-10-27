TV LIVE ·
FIFA - Arrigoni e Zafferani al Technical Leadership Introductory Workshop

27 ott 2025
Il Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani ed il Coordinatore Tecnico Daniele Arrigoni hanno partecipato al workshop organizzato dalla FIFA a Budapest, gli scorsi 20-23 ottobre, e dedicato alla leadership tecnica. Un corso introduttivo, comunque altamente qualitativo e dettagliato, preminentemente strutturato alla formazione di Direttori Tecnici di livello elevato. Proprio dalle responsabilità di questa importante figura inquadrata negli organigrammi è partito il workshop ungherese, che non poteva non includere elementi squisitamente connessi alle strategie federali: in tal senso, la definizione delle priorità e l’identificazione delle sfide – intervenendo in termini di influenza, finanche persuasione – possono dirsi intimamente connessi.

Il secondo giorno è tornato sui temi di pensiero strategico, abbracciando anche sullo stringente capitolo delle relazioni con tutti gli stakeholder con cui ogni Direttore Tecnico è chiamato ad interfacciarsi – tanto internamente quanto all’esterno della Federcalcio in cui opera. Lo sviluppo di soluzioni alle sfide – ultimo elemento di condivisione di giornata – ne è stata una naturale conseguenza. Non sono mancati, ovviamente, lavori e discussioni di gruppo – programmati principalmente nel terzo dei quattro giorni di workshop. L’ultimo, aperto dalla presentazione dettagliata del programma FIFA Forward collegato al calcio femminile, è tornato a proporre elementi di pianificazione strategica e sintesi dell’apprendimento.

