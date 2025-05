FIGC e FSGC hanno sviluppato il secondo modulo del UEFA Football Doctor Education Programme

Gli scorsi 9 e 10 maggio, presso l’Aleph Rome Hotel della capitale italiana, le Federcalcio italiana e sammarinese hanno co-condotto il secondo modulo del UEFA Football Doctor Education Programme (FEDP) dedicato alla “protezione del calciatore”. Apertura dei lavori affidato al Presidente della Commissione Medico-Scientifica della FIGC, Paolo Zeppilli, che ha ceduto successivamente la parola al Medico sociale della Fiorentina Luca Pengue che ha condiviso l’esperienza diretta delle pratiche di protezione dei calciatori. È poi toccato a Daniele Mazza, Medico dell’Under 21 italiana, affrontare il tema delle lesioni capsulo-legamentose del ginocchio. La prima giornata di lavori si è conclusa con il contributo offerto da Anna Nördstrom della Royal Sweden University, che ha coinvolto la platea con sessioni teoriche e pratiche sulla gestione dei traumi cranici – elemento su cui la UEFA ha da tempo posto l’accento. Sabato è toccato invece a Simone Grana, Medico ortopedico e Vicepresidente della FSGC, aprire la giornata di approfondimento – con un intervento sugli infortuni nel cacio. Come in ogni appuntamento formativo che si rispetti, non poteva mancare la valutazione dell’attuale situazione e il potenziale sviluppo del contesto medico-sportivo: a Luca Labianca l’onore e l’onere di tirare le file del progetto UEFA FDEP, prima di dedicarsi al tema dei requisiti medici minimi previsti da regolamenti ad hoc nelle competizioni UEFA. Il resto della seconda giornata di lavori è stato dedicato alle manovre BLS, decisive nelle situazioni di potenziali arresti cardiaci o respiratori. A condurre tutti i partecipanti in questo ripasso delle singole operazioni salvavita sono stati Vincenzo Castelli ed il personale della Fondazione Giorgio Castelli, impegnati nel pomeriggio anche in esercitazioni pratiche. Alla discussione dei casi clinici e successive conclusioni, è stata dedicata l’ultima ora di lavoro nel pomeriggio di sabato scorso. Oltre a Simone Grana, per il settore medico-sanitario coinvolto nel sistema calcistico sammarinese, hanno partecipato ai lavori del UEFA FDEP di Roma anche Elena Zamagni, Federico Gorrieri, Mattia Gallo e Guido Cocci.

FSGC | Ufficio Stampa