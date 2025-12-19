Fight Clubbing World Championship: San Marino ospita la 40ª edizione. Diretta DAZN domani dalle 20.30

La Repubblica di San Marino ospita questo weekend la 40ª edizione del Fight Clubbing World Championship, uno dei principali eventi internazionali dedicati agli sport da combattimento. Il clou, la main card, è in programma al Multieventi Sport Domus sabato 20 dicembre e sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle 20.30. Il programma prende il via oggi, 19 dicembre, grazie agli incontri fra atleti, pubblico ed il Centro Storico di San Marino che sarà anche meraviglioso set per una serie di riprese, scatti ed eventi nell’evento. Lo sport poi prenderà il via dalle ore 15 di sabato 20 dicembre al Multieventi di Serravalle con incontri di Muay Thai, K-1 e Pugilato. A partire dalle 17.30 sono previsti i match preliminari, fino alla Main Card, in onda su DAZN dalle ore 20.30, con gli incontri validi per i titoli mondiali. L’evento prevede 16 match professionistici e la partecipazione di 32 atleti internazionali, tra cui Ionut Popa, Ayman Nayanesh, Yodpt, Cristian Milea, Roberto Gheorghita, Domenico Caravello, Abdoulaye Diallo e Angelo Leonzio. Tra gli incontri principali in programma: Titolo del Mondo K-1 (Main Event): Ionut Popa vs Roberto Gheorghita Titolo del Mondo Muay Thai (Co-Main Event): Ayman Nayanesh vs Domenico Caravello Titolo del Mondo K-1: Cristian Milea vs Alessio Zeloni Completano la card diversi Super Fight di K-1 e Muay Thai, con atleti provenienti da numerosi Paesi; il Fight Clubbing World Championship vedrà infatti la partecipazione di rappresentanti di Repubblica di San Marino, Italia, Romania, Spagna, Thailandia, Ucraina, Senegal, Belgio, Turchia, Ecuador, Albania, Svizzera, Tunisia, Camerun, Repubblica Dominicana e Marocco, confermando il profilo internazionale della manifestazione. L’evento è sostenuto dal patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport. I Segretari di Stato Federico Pedini Amati e Rossano Fabbri hanno espresso il proprio sostegno all’iniziativa, sottolineandone il valore sportivo e istituzionale per il Paese. “Il Fight Clubbing World Championship rappresenta per San Marino una grande occasione di visibilità internazionale e di promozione del turismo legato agli eventi sportivi. Aprire un calendario europeo di oltre cinquanta appuntamenti rafforza il ruolo del Paese come sede di manifestazioni di rilievo, valorizzando al contempo lo sport come veicolo di rispetto, impegno e crescita personale, anche attraverso il messaggio educativo di contrasto al bullismo promosso dall’evento.” Così il Segretario Federico Pedini Amati «Ospitare un evento di questa caratura conferma la Repubblica di San Marino quale sede d’eccellenza per lo sport d'élite. La disputa di tre titoli iridati sul nostro territorio rappresenta una straordinaria opportunità di promozione. Siamo orgogliosi di accogliere atleti e produzioni di tale prestigio, capaci di attirare l'attenzione mediatica internazionale.» Cosi ​Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport rappresentato in conferenza stampa da Henry Bucci. Tutti i particolari del programma sono stati resi noti in conferenza stampa dall’organizzatore Andrea Sagi e Luciano di Biase che hanno anche ricordato come l’evento miri a promuovere il progetto sociale Universo Donna “un concreto e attivo supporto al mondo femminile: una campagna cominciata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, strutturata su un percorso annuo di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità di genere e di contrasto della violenza sulle donne nelle sue varie manifestazioni, dietro lo slogan “Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!” attraverso il coinvolgimento del Centro Antiviolenza Ananke”. “Eventi di questo livello consentono di raccontare la destinazione non solo come sede di competizioni sportive di alto profilo, ma anche come destinazione moderna e capace di dialogare con un pubblico globale. La visibilità garantita da DAZN conferisce all’evento una straordinaria valenza mediatica offrendo a San Marino una prestigiosa vetrina internazionale e un’importante opportunità di promozione territoriale, rafforzando il posizionamento di San Marino nel panorama degli eventi sportivi e contribuendo in modo concreto all’attrattività turistica della nostra Repubblica” Così la Direttrice dell’Ufficio di Stato per il Turismo, Annachiara Sica. Una manifestazione che porta davvero San Marino nelle case di milioni di persone in 220 paesi e che rappresenta un fiore all’occhiello del binomio turismo e sport che la Repubblica sta portando avanti.



