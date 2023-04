Filippo Parenti trionfa nella seconda prova del Campionato Sammarinese Acque Interne

Domenica 16 aprile si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese Acque Interne di pesca sportiva presso il canale di Migliarino, in provincia di Ferrara. Massimiliano Biordi della Sps Serravalle ha vinto il primo settore con 9.435 punti, mentre Filippo Parenti della Cannisti Dogana Amo trionfa nel secondo con 15.160 punti, miglior punteggio assoluto di giornata. Parenti, grazie ai risultati dei suoi compagni Marco Scarponi (2°), Renzo Francioni (3°) e Filippo Scarponi (4°), conquista anche la prova a squadre. Secondo posto per la Lenza Biancazzurra con 17 punti. A due giornate dal termine Massimiliano Biordi rimane in testa alla classifica individuale.

c.s. Cons

