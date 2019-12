Fine anno da incorniciare per la Società Sportiva Ginnastica San Marino

Fine anno da incorniciare per la Società Sportiva Ginnastica San Marino.

La Società Sportiva Ginnastica San Marino ha chiuso il proprio anno agonistico nel migliore dei modi. Si è infatti disputato il 14 e 15 Dicembre a Nocera Inferiore (SA), il Campionato Nazionale Individuale Gold Junior e Senior di Ginnastica Ritmica, cui hanno preso parte anche due atlete sammarinesi della S.S. Ginnastica San Marino: la Junior Matilde Tamagnini e la Senior Lucia Castiglioni.

Accompagnate dalla tecnica Federica Protti, dopo l’eccellente qualificazione raggiunta nella fase interregionale, per la prima volta le due atlete hanno partecipato, tra le migliori ginnaste italiane, all’ultima fase, quella Nazionale, del prestigioso Campionato Gold.

Grande soddisfazione per le ragazze che hanno veramente potuto confrontarsi con atlete di altissimo livello.

Per Matilde, nella categoria Junior2, una buona prova anche se un po’ al di sotto delle proprie potenzialità. Matilde si è piazzata in 30° posizione al termine degli esercizi presentati. Grandi aspettative per Matilde che è già al lavoro per il nuovo anno, per quello che sarà il suo ultimo anno da junior.

Lucia, nella categoria senior, già proiettata alla nuova stagione, si è presentata addirittura con un nuovo esercizio, mai provato in gara. Grintosa come sempre, per lei un buon 18° posto al termine della sua routine, a pochissimi decimi dalla qualifica per la finale.

Un anno molto positivo per queste atlete, in cui hanno ottenuto ottimi risultati dimostrando di essere in costante crescita. Per la Società Sportiva Ginnastica San Marino è un vero onore avere atlete così meritevoli e di alto livello in grado di rappresentare degnamente la società in questi campionati nazionali e in importanti appuntamenti internazionali.

Gli allenamenti per le due atlete e per le compagne proseguono incessantemente, in vista degli impegni che le vedranno protagoniste già ad inizio anno con tornei nazionali e internazionali che, serviranno per rodare nuovi esercizi.

La società al completo è stata inoltre impegnata in questi giorni con il consueto spettacolo di Natale che ha visto protagoniste al Teatro Nuovo di Dogana, tutte le atlete, dalle più piccole dei corsi base alle agoniste.

Grande successo per lo spettacolo “Il Piccolo Principe”, diretto magistralmente dalla coreografa Chiara Borsetti. Un progetto impegnativo che ha dato modo di illustrare il grande lavoro svolto in questo anno agonistico, ricco di soddisfazioni e di traguardi mai raggiunti e occasione per rinnovare gli auguri a tutte le famiglie e gli amici che hanno voluto partecipare con la Società Sportiva Ginnastica San Marino a questa splendida serata.

Comunicato stampa

Società Sportiva Ginnastica San Marino





I più letti della settimana: