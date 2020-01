Fine settimana positivo per la Società Sportiva Ginnastica San Marino

Fine settimana positivo per la Società Sportiva Ginnastica San Marino.

Nonostante l’influenza che ha minato il week end agonistico della Società Sportiva Ginnastica San Marino, causando diverse defezioni tra atlete e allenatrici, le superstiti sono state impegnate su più fronti.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, a Correggio (RE), è andata in scena la prima prova regionale del Campionato Uisp di ginnastica ritmica, mentre domenica 26 gennaio a Formigine (MO) si è disputata la prima prova del Campionato Regione Individuale FGI Silver LA.

A Correggio, accompagnata dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi, la prima atleta in gara è stata Alessia Balducci nella 3° Categoria Senior Elite. Alessia ha eseguito tre buoni esercizi che le hanno concesso di aggiudicarsi una medaglia di bronzo al cerchio, un argento al nastro e un quarto posto alla palla, con margini che lasciano presagire ulteriori miglioramenti e risultati positivi per le prove a venire.

A seguire è stata la volta della 5° categoria Junior e Senior.

Tra le Junior, buona prova per Matilde Tamagnini che, nella classifica sommativa dei quattro esercizi presentati (fune, palla, clavette e nastro), ha ottenuto ottimi punteggi e si è aggiudicata il gradino più alto del podio. Seconda in classifica Annalisa Giovannini, che ha eseguito un buon esercizio alla palla. Qualche errore di troppo negli altri esercizi, sicuramente migliorabili con la tenacia e la dedizione che caratterizzano questa atleta.

Nella 5° categoria Senior, con gli attrezzi palla, cerchio, clavette e nastro, buona esecuzione di Lucia Castiglioni che si è guadagnata meritatamente la medaglia d’oro. Argento invece per Monica Garbarino, che ha eseguito un ottimo esercizio alla palla. Un po’ sottotono nelle altre esecuzioni che potrà migliorare comunque nella seconda prova in programma il prossimo 21 e 22 marzo.

Nella seconda giornata del Campionato Regionale Uisp, accompagnate dalla tecnica Alice Grandoni, sono scese in gara Arianna Bollini, Giulia Beccari, Ludovica Delvecchio Manduchi ed Eva Bombagioni.

Nella 3° categoria Esordienti, Arianna si è classificata al 2° posto nell’esercizio alla palla e al 3° posto nell’esercizio al corpo libero.

Nella 3° categoria Allieve Elite, Giulia Beccari ha conquistato un oro alla palla, argento al cerchio e 4° posto alle clavette.

Nella 3° categoria Allieve, Ludovica ha ottenuto un ottimo argento alla palla, un 6° posto al cerchio e un 8° posto al corpo libero, mentre per Eva argento alla fune e un 4° posto al corpo libero.

Sempre domenica 26, ma a Formigine (MO), un’altra formazione, guidata da Mariachiara Bacciocchi e Matilde Guerra, per la 1° Prova regionale Individuale FGI Silver LA.

Buona prova per le atlete della S.S. Ginnastica San Marino, la maggior parte delle quali si è presentata per la prima volta ad una gara FGI. In questa prova gli esercizi proposti erano due: corpo libero e palla.

Nella categoria J1, 10° posizione per Gaia Faitanini.

Nella categoria A4, 13° posto per Matilda Neri e 7° posto per Vittoria Toscano.

Nella categoria A3, 11° posto per Camilla Ronci.

Nella categoria A2, 7° posto per Beatrice Zamagni e 13° per Teresa Ragazzini.

Piuttosto soddisfatte tecniche e direttivo da queste prime giornate di gara. Gli allenamenti sono ripresi immediatamente in vista delle prossime prove che vedranno protagoniste le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino.

Comunicato stampa

Società Sportiva Ginnastica San Marino





I più letti della settimana: