Fine settimana ricchissimo per la società sportiva ginnastica San Marino.

Il 18 marzo si è disputata, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, la 2° prova regionale del Campionato Individuale Silver FGI LB1 di ginnastica ritmica. Accompagnate dalla tecnica Giulia Cecchetti, sono scese in pedana Julia Marani, Noemi Santi, Matilda Neri ed Alessia Ceci. Nella categoria Allieve1, al termine dei due esercizi eseguiti, Julia si è aggiudicata il gradino più alto del podio, mentre nella categoria Allieve4 Noemi ha sfiorato il podio piazzandosi in 4° posizione. Nella categoria Junior1, 8° posto per Alessia e nella categoria Junior3 Matilda si è classificata in 5° posizione. Il giorno successivo, sempre al Multieventi, si è svolta la prova regionale del Torneo Gold Italia FGI. Accompagnate dalla direttrice tecnica Monica Leardini e dalla tecnica Erika Alimonti, sono scese in pedana anche le agoniste gold della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Nella categoria Junior1, al termine di due buonissime prove, al cerchio e al nastro, Emma Fratti ha conquistato il gradino più alto del podio, mentre nella categoria Junior 2/3, 4° posto per Gioia Casali e 7° per Eva Bombagioni. Nella categoria Senior ottima prova per Camilla Rossi che si è aggiudicata il 3° posto e per Matilde Tamagnini che si è classificata 7°. Grazie ai piazzamenti raggiunti, le ragazze si sono qualificate per i nazionali del Torneo Gold Italia, che si svolgeranno a Caorle (VE) il 6 e 7 maggio.

