Fiorentino Calcio: esonerati Tarini e Di Stasio, la panchina passa a Costantini

La Società Fiorentino Calcio comunica l’esonero dell’allenatore Paolo Tarini e del suo collaboratore tecnico Emilio Di Stasio. Il Club ringrazia entrambi per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. In seguito a questa decisione, la guida della squadra sarà assunta da Fabrizio Costantini, al quale la Società augura buon lavoro nell’affrontare le sfide future, con l’auspicio di proseguire il percorso di crescita e successo della nostra squadra.

C.s. Fc Fiorentino San Marino

