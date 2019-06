Fiorita: Juri Tamburini è il nuovo allenatore

La Fiorita 1967 comunica di avere affidato l’incarico di allenatore a Juri Tamburini. L’ex giocatore di Cesena, Vicenza Salernitana e Modena, che vanta oltre 400 presenze in Serie B, condurrà martedì il primo allenamento in preparazione alla sfida di Europa League. Al nuovo tecnico l’augurio di un proficuo lavoro e un benvenuto nella famiglia de La Fiorita. La composizione dello staff tecnico e ulteriori dettagli saranno annunciati in conferenza stampa nei prossimi giorni.

Ufficio stampa La Fiorita