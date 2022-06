FJLAS: alla palestra Ex Mesa di Serravalle, gli esami per il conseguimento della cintura nera

Si sono svolti domenica 19 Giugno, presso la palestra Ex Mesa di Serravalle, gli esami per il conseguimento della cintura nera 1° Dan di judo, organizzati dalla Federazione Sammarinese FJLAS (Judo, Lotta, Aikido e discipline associate). In commissione i Maestri Guy Ruelle, Franch Casadei e Marino Antimo Zanotti. Gli atleti Irene Pistone, Tommaso Benedettini e Sabrina Giglia, preparati dal Maestro Giovanni Troia, hanno superato brillantemente l’esame teorico e pratico ottenendo l’ambita cintura nera. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi ospiti che hanno riempito la palestra con entusiasmo e partecipazione. La Federazione FJLAS si complimenta con i Maestri e con gli Atleti che hanno conseguito questo importante risultato, frutto del loro impegno, della grande passione e dei valori che il judo dal 1882 trasmette a generazioni di ogni età.