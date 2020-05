Folgore: confermati Omar Lepri e Paolo Giometti

La Folgore Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Omar Lepri e Paolo Giometti anche per la prossima stagione. Confermati quindi l’allenatore e il suo collaboratore, i quali, in attesa di ulteriori comunicazioni circa la fine delle competizioni in corso, possono gettare le basi della squadra che affronterà campionato e Coppa Titano 2020/21. “Siamo estremamente felici di continuare il nostro progetto con Omar Lepri e Paolo Giometti”, afferma il presidente Mauro Duca. “Le loro qualità vanno aldilà degli indiscussi meriti tecnici e sono totalmente in linea con quei valori che la Folgore reputa fondamentali per i progetti ambiziosi che sta cercando di perseguire”.



