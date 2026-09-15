Formazione: al via le iscrizioni per il corso Grassroots Inclusive Football – Disability Football

Formazione: al via le iscrizioni per il corso Grassroots Inclusive Football – Disability Football.

Il Dipartimento di Formazione della Federcalcio di San Marino comunica di aver attivato un nuovo corso che mira alla formazione di educatori qualificati che svolgono, o intendono svolgere, attività di calcio inclusivo con la presenza di calciatori con disabilità in ambito delle Scuole Calcio delle società affiliate alla FSGC e in altri contesti giovanili e seniores nel mondo Grassroots. Il corso, che partirà il prossimo 12 ottobre e terminerà il 7 novembre 2026, è organizzato dal Settore Tecnico e dal Dipartimento di Formazione della FSGC e sarà strutturato in otto moduli distribuiti tra attività di campo ed aula per una durata complessiva di ventiquattro (24) ore. Il corso avrà luogo presso la Sala Conferenze della Casa del Calcio (c/o FSGC in strada di Montecchio, 17 – 47890, San Marino) e/o presso la Sala Stampa del San Marino Stadium (via Rancaglia, SNC – 47899, Serravalle). Si specifica che il corso non conferisce una vera e propria qualifica federale del Settore Tecnico, ma potrà essere prevista l’assegnazione di crediti per l’ammissione a futuri corsi di formazione di livello UEFA B e superiori, o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a mezzo e-mail alla Segreteria Federale (segreteria@fsgc.sm) entro il prossimo 25 settembre 2026 – secondo le modalità indicate negli artt. 2 e 3 del bando. Al corso verranno ammessi i primi sedici (16) aspiranti in graduatoria. Il Settore Tecnico della FSGC si riserva la possibilità di inserire, in aggiunta al numero massimo previsto, soggetti operanti presso la propria struttura o presso la società San Marino Academy in relazione a particolari esigenze formative. Il costo di partecipazione è pari a € 150,00. Una Commissione appositamente nominata assegnerà punteggi individuali sulla base ai titoli dei candidati e stilerà una graduatoria. Maggiori dettagli in merito a criteri di inammissibilità al corso e sulla determinazione della graduatoria sono rintracciabili agli art. 4-5 del bando. La Segreteria Federale provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti a mezzo Comunicato Ufficiale, pubblicato sul sito della FSGC, entro mercoledì 30 settembre 2026 – oltre che ai diretti interessati tramite e-mail. È obbligatoria la successiva conferma di partecipazione da parte dei candidati ammessi, entro lunedì 5 ottobre alle ore 18:30, inviando una e-mail in Segreteria Federale indicando quanto specificato all’art. 7 del bando. Ulteriori informazioni sono disponibili nel testo integrale del bando, raggiungibile nella sezione “Documenti” del sito fsgc.sm, o contattando la Segreteria Federale (0549-990515 / segreteria@fsgc.sm) e/o il Responsabile del Dipartimento di Formazione, Carlo Chiarabini (education@fsgc.sm).

C.s. - FSGC

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