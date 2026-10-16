Formazione: consegnati i diplomi UEFA C Futsal a dieci nuovi allenatori

Formazione: consegnati i diplomi UEFA C Futsal a dieci nuovi allenatori.

Dieci nuovi allenatori hanno ricevuto il diploma UEFA C Futsal, al termine del corso organizzato dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio nel primo semestre del 2026. Un percorso formativo che rappresenta un’importante novità nel panorama europeo e conferma l’impegno della FSGC nella crescita e nella qualificazione delle figure tecniche del futsal. Il corso, della durata complessiva di 72 ore, si è articolato in quattro moduli formativi, svolti da gennaio a maggio. Soddisfazione da parte del responsabile del Dipartimento di Formazione, Carlo Chiarabini, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto e la collaborazione con la UEFA: “È stato un lungo lavoro che, insieme alla UEFA, ci ha permesso di sviluppare questo corso pilota, il primo in tutta Europa, che ha ottenuto l’approvazione finale del Panel UEFA alcune settimane fa. Ringrazio il collega docente e Commissario Tecnico della Nazionale Sammarinese di Futsal, Roberto Osimani, per la preziosa collaborazione, così come i dirigenti Federali che hanno sostenuto questa iniziativa. Stiamo valutando la possibilità di proporre una seconda edizione nel prossimo futuro. La licenza UEFA C Futsal rappresenta infatti un requisito necessario per poter accedere al successivo percorso di formazione UEFA B Futsal, previsto nel prossimo biennio”. La consegna dei diplomi segna dunque un nuovo traguardo per la formazione tecnica nel futsal sammarinese, ponendo le basi per ulteriori opportunità di crescita e specializzazione degli allenatori.

C.s. - Fsgc

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