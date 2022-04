Formazione: indetto il bando per il corso Grassroots UEFA D - Leader

Ci sarà tempo fino al prossimo 27 aprile per poter fare domanda di ammissione all’attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito di Scuole Calcio di società affiliate alla FSGC. Il Corso Grassroots UEFA D – Leader, rivolto ad istruttori non qualificati, è a partecipazione gratuita ed avrà durata complessiva di 18 ore, suddivise in 6 moduli. Le lezioni si terranno presso la Casa del Calcio ed il San Marino Stadium nella prima metà del mese di maggio. La frequenza delle lezioni è obbligatoria ai fini del completamento del corso, aperto ad un massimo di 30 aspiranti corsisti che invieranno – entro il 27 aprile 2022 – il modulo “Allegato A” debitamente compilato, all’indirizzo mail: segreteria@fsgc.sm. Documenti, moduli e dettagli possono essere consultati nell’apposita sezione denominata “Dipartimento Formazione” sul sito della FSGC.

Comunicato stampa - FSGC