Formazione: la FSGC lancia il primo corso UEFA Futsal C.

Il Dipartimento di Formazione della Federcalcio di San Marino comunica di aver attivato un nuovo corso che mira alla formazione di allenatori con Licenza UEFA C Futsal. Al termine del percorso, i candidati potranno spendere tale abilitazione nelle attività in ambito di futsal giovanile nonché ricoprire il ruolo di assistente (secondo allenatore) nelle prime squadre del Campionato Sammarinese di futsal. La licenza ha validità internazionale ed è riconosciuta da tutte le Federcalcio affiliate alla UEFA – ben inteso che ognuna di esse ha piena facoltà di regolamentare discrezionalmente a livello nazionale il sistema di licenze richieste per allenare nelle varie categorie. Trattandosi inoltre del primo corso UEFA C Futsal mai organizzato dalla Federcalcio di San Marino, dovrà ottenere la validazione finale della UEFA prima di certificare in forma ufficiale le licenze prodotte. Il corso, che partirà il prossimo 3 febbraio e terminerà ad inizio maggio 2026, è organizzato dal Settore Tecnico e dal Dipartimento di Formazione della FSGC – in collaborazione con L’Associazione Sammarinese Allenatori di Calcio (ASAC). Le domande di iscrizione (allegato A del bando) dovranno essere presentate presso la Segreteria Federale a partire da martedì 9 dicembre 2025 e fino alle ore 19:00 di martedì 13 gennaio 2026 – redatte in carta libera e accompagnate da una serie di documenti elencati nel bando di ammissione, pubblicato con circolare N.8, 2025-26 del Settore Tecnico (disponibile nella sezione “Documenti” del sito fsgc.sm). Al fine di favorire l’ingresso nei ruoli tecnici di allenatori di sesso femminile, la FSGC ha deliberato di ridurre del 50% la quota di iscrizione per le candidate al Corso UEFA C 2025-26 (€ 250,00 per le donne, € 500,00 per gli uomini). Una Commissione appositamente nominata assegnerà punteggi individuali sulla base dei documenti presentati e stilerà una graduatoria, dalla quale saranno ammessi al corso i primi sedici (16) – oltre a due (2) ulteriori posti riservati a candidate in graduatoria. Le lezioni si terranno a partire dal 3 febbraio 2026, nei giorni di martedì, giovedì (18:00-22:30) e sabato mattina (8:30-12:30), con possibilità di organizzare alcune sedute nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Nella documentazione allegata al bando di ammissione, costituendone parte integrante, sono presenti: a) allegato A (domanda di ammissione al corso); b) autocertificazione; c (taglia del materiale di abbinamento); d) criteri di assegnazione dei punteggi. Ulteriori dettagli sono disponibili nel testo integrale del bando, disponibile nella sezione “Documenti” del sito fsgc.sm.

