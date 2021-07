FPM: XXVI° Congresso Europeo e Assemblea Generale

FPM: XXVI° Congresso Europeo e Assemblea Generale.

E Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che l’ Executive Committe di European Fair Play Movement (EFPM) è lieto di annunciare che il XXVI° Congresso Europeo sul tema: “ Eucation for Fair Play – Initiatives and Projects “ e l’Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play in rappresentanza dei 41 Paesi aderenti a EFPM che avrà luogo a Vienna (Austria) dal 23 al 26 settembre 2021.

L’Agenda dei lavori Congressuali prevedono l’elezione per il rinnovo degli Organi Statutari EFPM e la consegna dei Premi Fair Play internazionali (European Fair Play Award 2020) in cui sarà conferito, tra gli altri, al Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play il “ The European Fair Play Diploma “ con la seguente motivazione: Premio realizzato sotto gli auspici dei Comitati Olimpici Europei “ Per il sostegno forte e deciso di numerose iniziative per la salvaguardia dei Valori Etici nello Sport e per la promozione degli Ideali del Fair Play”.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

