FSAL non solo pista: dalla competizione agli impegni nella Federazione Europea Rebecca Guidi protagonista del Future Leaders Forum di Birmingham 2026

FSAL non solo pista: dalla competizione agli impegni nella Federazione Europea.

Dalla pista agli impegni internazionali. Il percorso di Rebecca Guidi all’interno del programma Future Leaders di European Athletics rappresenta un esempio concreto di come l’atletica possa offrire opportunità anche oltre la competizione. Rebecca è tornata protagonista nel 2026 a Birmingham, questa volta con il ruolo di Facilitator all’interno del team dei Future Leaders. L’edizione 2026, svoltasi dal 12 al 17 agosto in concomitanza con i Campionati Europei, ha coinvolto oltre 65 giovani provenienti da 44 federazioni europee. Un percorso di formazione attraverso workshop e momenti di confronto, con l’obiettivo di preparare la nuova generazione di dirigenti e leader dell’atletica europea. Rebecca ha affiancato i partecipanti nelle diverse attività, svolgendo un ruolo di tutor, e ha fatto parte anche del team Communication & Social Media. Particolarmente significativo il fatto che abbia potuto riportare San Marino all’interno del progetto, coinvolgendo Beatrice Berti, che ha partecipato al Forum come rappresentante sammarinese, vivendo un’esperienza simile a quella vissuta da Rebecca a Roma nel 2024. Durante la settimana di Birmingham i giovani partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi con importanti figure dell’atletica internazionale. Il Forum è stato infatti aperto dal presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov e dal presidente di World Athletics Sebastian Coe, che hanno condiviso esperienze e riflessioni sul futuro dello sport. «È stata una settimana durante la quale abbiamo lavorato dalla mattina alla sera, ma anche una grandissima soddisfazione. Entrare a far parte di realtà importanti come European Athletics, pur rappresentando un piccolo Stato come San Marino, è qualcosa che mi rende particolarmente orgogliosa», racconta Rebecca. Un’esperienza che rafforza anche il suo legame con l’atletica: «Sono ancora un’atleta della Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, ma questa esperienza mi ha fatto capire ancora di più quanto il mondo dell’atletica sia stupendo, sia dentro sia fuori dal campo». Un percorso sostenuto dalla Federazione Sammarinese di Atletica Leggera, che ha creduto nelle sue capacità e nelle sue potenzialità: «Ringrazio la Federazione che, ha creduto in me, mi ha dato fiducia e mi ha permesso di vivere questa esperienza stupenda». un’atletica che va oltre la pista: sport, formazione, relazioni internazionali e nuove opportunità per costruire il futuro della disciplina anche a San Marino.

c.s. Federazione Sammarinese Atletica Leggera

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