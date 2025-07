FSG: Gioia Casali e Camilla Rossi in risalto alla World Cup di ginnastica ritmica a Milano

Dal 18 al 20 luglio, l'Unipol Forum di Assago a Milano, ha ospitato la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. A rappresentare la Repubblica di San Marino, le ginnaste senior Gioia Casali e Camilla Rossi , accompagnate dal giudice internazionale Federica Protti e dal capo delegazione Maria Rosa Zafferani . Nella prima giornata di qualifiche, dedicata agli esercizi con cerchio e palla , Gioia Casali ha aperto la competizione con una buona prova al cerchio, totalizzando 23.900 punti . Alcune imprecisioni alla palla ne hanno caratterizzato l'esecuzione, chiusa con 21.550 punti . Ottimo l'avvio anche per Camilla Rossi, che ha ottenuto 23.800 al cerchio e 23.450 alla palla , dimostrando solidità e buona espressività. La seconda giornata ha visto le ginnaste impegnate con clavette e nastro . Gioia Casali si è riscattata con un buon esercizio alle clavette, chiuso con 24.550 punti , che l'ha posizionata a metà classifica di questa specialità , mentre al nastro ha ottenuto 20.950 . Più sottotono la prova di Camilla Rossi, probabilmente condizionata dall'emozione dell'evento, che ha chiuso con 21.000 punti alle clavette e 19.950 al nastro. Nella classifica All-Around , su 74 ginnaste in gara, Gioia Casali ha concluso in 51ª posizione con un totale di 90.850 , mentre Camilla Rossi ha chiuso in 61ª posizione con 88.400 punti . Un'esperienza di valore per gli atleti sammarinesi, che arricchisce ulteriormente il loro percorso internazionale. La stagione estiva prosegue ora con una nuova tappa: le atlete Eva Bombagioni e Giorgia Mini saranno infatti impegnate dal 23 al 27 luglio al Challenge di Cluj-Napoca (ROU) . Un'altra preziosa occasione di crescita tecnica per le giovani ginnaste biancazzurre.

c.s. Federazione Sammarinese Ginnastica

