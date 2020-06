FSGC: al via le iscrizioni per il Centro Estivo “Biancoazzurri”

C’è all’orizzonte un’estate di sport e di gioco per i bimbi e le bimbe nate tra il 2007 e il 2014. Da oggi è infatti possibile iscriversi al Centro Estivo “Biancoazzurri” organizzato dalla FSGC; per farlo è sufficiente compilare il form reperibile al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3aQWXcKyC5pz4D5Ix7wXSF1Pyd0Q3hIFxHK5G2m bf1TK1Zw/viewform?usp=sf_link . Il Centro Estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì nel periodo compreso fra il 29 giugno e il 28 agosto. Tante le attività, a comporre un progetto educativo davvero a 360°: sport naturalmente, ma anche laboratori didattici, gioco libero, baby dance e tantissime altre proposte ancora. La priorità, naturalmente, resta quella della sicurezza sanitaria: per questo la FSGC garantirà il rispetto di tutte le misure previste dalle normative anti-contagio. In questo senso, sarà fondamentale anche l’aiuto dei piccoli ospiti e dei loro genitori. Ma ciò che anima e muove questo progetto è la volontà di far tornare a “sgambettare” i nostri piccoli campioni dopo un periodo tanto duro. Non serve essere necessariamente degli sportivi per prendere parte al nostro Centro Estivo. Tutti sono invitati. Serve però affrettarsi, perché il numero di posti disponibili è limitato. Per qualunque informazione, oltre al form, è possibile contattare Francesca, la Responsabile, al numero 334 3379388. Certo, bisognerà rispettare qualche regola in più, ma riusciremo a divertirci come prima. Vi aspettiamo! FSGC | Ufficio Stampa