FSGC: Anche San Marino avrà la sua Nazionale all’UEFA eEuro 2020

Venerdì scorso si è tenuto il lancio ufficiale dell’UEFA eEURO 2020, il primo torneo di gaming online organizzato dal massimo ente del calcio europeo in collaborazione con la piattaforma Konami eFootball PES 2020, e che sarà strettamente legato ai Campionati Europei itineranti del prossimo anno. Tutte e 55 le Federazioni affiliate alla UEFA avranno la possibilità di creare una propria Nazionale – laddove questa già non esistesse - composta da 2 a 4 videogiocatori ciascuna. La fase finale del torneo sarà riservata alle 16 migliori formazioni e si disputerà a Londra il 9 e il 10 giugno 2020, giusto a ridosso della finale dei Campionati Europei, che andrà in scena il 12 giugno nel mitico stadio di Wembley. In palio, oltre ad un premio in denaro, i biglietti per la finale stessa. Le Federazioni europee avranno a disposizione una finestra che va da novembre 2019 a gennaio 2020 per allestire la propria Nazionale. La FSGC, in collaborazione con l’agenzia Idomina esports - esperta nell’organizzazione di eventi esport e anche nella formazione di giocatori sulle varie piattaforme di gioco – creerà la propria rappresentativa attraverso un torneo di selezione che si svolgerà nella tre giorni coincidente con il doppio impegno casalingo della Nazionale nelle Qualificazioni europee. Il giorno successivo a San Marino – Kazakistan - vale a dire domenica 17 novembre - sarà quello deputato alle selezioni. Il torneo si concluderà martedì 19 con la finalissima, in programma giusto nel pre-riscaldamento di San Marino-Russia. Tutte le gare del torneo di selezione - che si svolgeranno in presenza e non online - saranno disputate al San Marino Stadium. Una volta allestite le rispettive Nazionali, le Federazioni europee dovranno attendere fino a gennaio per conoscere le proprie avversarie di girone. Sarà allora, infatti, che verranno effettuati i sorteggi delle Qualificazioni: le Nazionali partecipanti verranno suddivise in dieci gruppi e le gare di questa fase - da disputarsi rigorosamente online – si svolgeranno tra marzo e maggio. La struttura del torneo, come si vede, segue da vicino quella degli stessi Campionati Europei tradizionali. Inoltre, dal momento che ogni Nazionale sarà composta da due o più giocatori, mette un accento forte sul concetto di squadra - probabilmente non così scontato quando si pensa al gaming online – in perfetto accordo con quella che è l’essenza del calcio. Alla fine, le migliori 16 Nazionali si sfideranno a Londra per la conquista del titolo di squadra campione dell’UEFA eEuro 2020. Se anni di pratica vi hanno reso degli assi della consolle, e se desiderate mettervi alla prova in una cornice internazionale portando in alto il nome di San Marino, questa è l’occasione giusta. Gli aspiranti “nazionali” possono partecipare alle selezioni inviando una mail a clublicensing@fsgc.sm oppure iscrivendosi alla newsletter “tifotitano” sul sito della FSGC (https://www.fsgc.sm/tifo-titano/) e inviando una mail direttamente da questa piattaforma. Il torneo di selezione è aperto a tutti i cittadini sammarinesi e ai residenti. Ulteriori informazioni sull’UEFA eEuro 2020 possono essere reperite sul sito www.eEuro2020.com oppure sul portale della UEFA accedendo all’apposita apposita sezione. Volete convincere il “CT” a farvi entrare nella sua lista? Mettete in campo tutto il vostro talento!

Comunicato stampa

FSGC