FSGC Business Team prende forma. Nardoni: “È un grande piacere”.

Nella splendida location della BKN301 Lounge, situata all’interno del San Marino Outlet Experience e che il Main Sponsor della Nazionale di San Marino BKN301 ha gentilmente e nuovamente messo a disposizione, si è tenuto un nuovo evento di FSGC Business Team.

Domenica 10 settembre, alle ore 18:00, i rappresentanti di numerose realtà aziendali collegate o meno alla Federcalcio di San Marino, hanno potuto affrontare i sempre più centrali temi di Privacy e Trattamento dei dati, determinanti per ogni tipologia di settore ed azienda.

Ad addentrarsi nei meandri regolamentari e tecnici, sono stati relatori e professionisti di alto profilo, nello specifico:

- Nathaniel Casadei, CEO NOVA POESIS

- Valentina Rabitti, DPO FSGC

- Team di NOVA POESIS

- Diego Mazza, CEO LINKNET

Al termine della presentazione non sono mancati interventi e spunti di riflessione dal pubblico, nonché domande e chiarimenti, il tutto moderato da Andrea Nardoni – Responsabile dell’Area Marketing della FSGC. Al termine dell’evento, spazio alle relazioni e ad un vero e proprio team building trasversale: dall’aperitivo offerto dalla FSGC ed operato dal servizio catering Km Service srl, al trasferimento per assistere a San Marino-Slovenia dalla tribuna VIP.

“Domenica pomeriggio, nel pre-match di San Marino-Slovenia e nella splendida location della BKN301 Lounge, offerta dal nostro Main Sponsor, abbiamo organizzato il secondo incontro ufficiale dedicato ai nostri partner. Questo format sta oramai diventando una piacevole tappa fissa e siamo felici dei riscontri che stiamo ricevendo. I presupposti non erano il massimo, visto il pomeriggio festivo di fine estate, ma la risposta è stata notevole e di questo non possiamo che esserne orgogliosi. Abbiamo trascorso un paio d’ore di relax, networking e formazione parlando di privacy e gestione dei dati insieme ai professionisti di Nova Poesis e Linknet. Crediamo siano arrivati ottimi spunti ai nostri partner. Un ringraziamento speciale a BKN301 – conclude Andrea Nardoni –, ai relatori, a Km Service srl per il puntuale e preciso servizio di catering, nonché a tutti i partecipanti”.



Comunicato stampa

FSGC

