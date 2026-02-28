FSGC: Cevoli ed il suo staff non sono in discussione, l’intesa col Pietracuta sarà onorata come da accordi

La Federcalcio di San Marino desidera esprimere il pieno appoggio e massimo sostegno al Commissario Tecnico Roberto Cevoli ed al suo staff, che recentemente hanno maturato la scelta di interrompere il rapporto di collaborazione con il Pietracuta. Benché possa apparire scontato, ci preme sottolineare come non siano mai state in discussione la professionalità, le capacità tecniche e il ruolo di Roberto Cevoli e dei suoi collaboratori che continueranno a ricoprire i rispettivi ruoli in seno ai quadri tecnici della Nazionale di San Marino. A tutti loro, non possiamo che rivolgere un ringraziamento per aver scelto di privilegiare gli imminenti impegni internazionali rispetto a dinamiche societarie interne.

La decisione non può che poggiare su condizioni interne ed aspetti imprevedibili rispetto alle dinamiche attese ad inizio stagione e che – nella nostra percezione – hanno inciso sul rendimento di una squadra che per qualità tecniche meriterebbe ben altra posizione in classifica. Detto questo, la Federcalcio di San Marino onorerà l’accordo in essere con il Pietracuta fino al termine della stagione sportiva, nell’intatta convinzione che il progetto che mira a coinvolgere un gruppo ampio di calciatori sammarinesi nel medesimo club non solo sia positivo, ma vada alimentato e confermato in futuro.

