Fsgc: cordoglio per la scomparsa di Mauro Maiani

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio intende esprimere il proprio cordoglio ai cari di Mauro Maiani, con cui abbiamo avuto l’onore ed il piacere di collaborare strettamente per l’Esposizione Universale che si sta svolgendo in questi mesi a Dubai e dove Mauro ci ha prematuramente lasciati. Una perdita enorme ed incolmabile per la nostra amata Repubblica, per la quale si è speso per molti anni in prima persona, tanto in territorio quanto all’estero, contribuendo a veicolare l’immagine del nostro paese attraverso la sua eccelsa professionalità ed impareggiabili abilità e conoscenze nell’ambito delle Relazioni Internazionali e del Turismo – tra gli altri. La FSGC tutta si stringe attorno ai familiari di Mauro Maiani.