FSGC: Cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio intende manifestare il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. Esempio di carità, fede e dignità nel dolore, sarà per sempre ricordato anche per il suo amore per lo sport e per il calcio, da sempre ritenuto veicolo di coesione sociale e superamento delle barriere. L’intero sistema calcistico della Repubblica di San Marino partecipa al dolore per la dipartita del Santo Padre.

Comunicato stampa

FSGC

