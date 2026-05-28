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FSGC e Free Shop di nuovo insieme: rinnovata la partnership

28 mag 2026
Foto ©FSGC
Foto ©FSGC

Si rinnova la collaborazione tra la Federcalcio di San Marino e Free Shop - Hyundai Electronics e Mivar. Una partnership avviata quattro anni fa, quella tra la FSGC e uno dei più noti – nonché longevi e duraturi – negozi di elettronica di consumo della Repubblica. Diverse le motivazioni che hanno spinto le due realtà sammarinesi ad andare avanti insieme. Basate sui valori delle persone e sulle competenze, in continua espansione, conoscono e l’importanza di temi come passione e impegno – ad oggi ben radicati all’interno di entrambe. La volontà di proseguire insieme nasce anche dal desiderio di Free Shop di sostenere lo sport e di contribuire alla promozione di valori condivisi che possano andare anche oltre l’attività sportiva, come spirito di squadra, inclusione e dedizione nel dedicarsi e fare ciò che si ama. "Siamo felici di proseguire questa importante partnership con Free Shop - Hyundai Electronics, alla quale si aggiunge anche Mivar, brand specializzato nel settore degli elettrodomestici – afferma Andrea Nardoni, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Marketing della FSGC – che abbraccia tutto il nostro sistema calcistico. Free Shop è importante per noi, non solo da un punto di vista meramente commerciale, ma anche per la loro vicinanza ai nostri valori che si tramuta in un forte supporto alle nostre attività. Partner così li vorremmo e li vogliamo sempre accanto a noi, in qualsiasi modalità”. “Per Free Shop, questa collaborazione si inserisce in un più ampio impegno di sostenibilità e solidarietà: il nostro obiettivo non è solo soddisfare i desideri dei nostri clienti, ma anche contribuire al benessere collettivo del luogo in cui viviamo e lavoriamo. Sostenere la FSGC significa per noi restituire valore alla comunità che da sempre ci sostiene: un gesto che riflette la nostra idea di impresa, radicata nel territorio e fatta prima di tutto di persone” — Famiglia Benedettini.

C.s. - Fsgc




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