Fsgc e San Marino Academy esprimono cordoglio a Gianluca Leoni

Federcalcio di San Marino e San Marino Academy si uniscono al dolore di Gianluca Leoni per l’inaspettata perdita della cara madre. Commissario Tecnico della Nazionale Under 19 di San Marino, di scena lo scorso autunno in Romania per le qualificazioni all’Europeo di categoria, l’allenatore romagnolo nella stagione in corso è alla guida della squadra Under 16 maschile della San Marino Academy.

