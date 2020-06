FSGC:La Nazionale di San Marino in un documentario Rai

Tra poche settimane la Rai – emittente radiotelevisiva di Stato in Italia – metterà in onda un documentario dedicato alla Repubblica di San Marino, con focus incentrato sulle peculiarità territoriali, paesaggistiche e culturale del nostro paese. Nel cui tessuto sociale si inserisce naturalmente anche l’attività sportiva, toccata dal giornalista Luigi Maria Perotti con passaggi su diversi temi: riferimenti ai successi sui diamanti nazionali ed internazionali della T&A San Marino, ma anche tanto calcio. L’arcinoto gol di Davide Gualtieri contro l’Inghilterra, arrivato al Dall’Ara di Bologna dopo una manciata di secondi, è raccontato da Piero Arcide – ex caporedattore allo sport di San Marino RTV e all’epoca dei fatti commentatore dell’incontro -. Per contestualizzare la Nazionale di San Marino al giorno d’oggi, invece, Perotti si è affidato alle voci narranti di Franco Varrella e Mirko Palazzi. Il Commissario Tecnico dei Biancoazzurri e uno dei giocatori più presenti nella storia della selezione sammarinese, nonché unico calciatore nella storia ad aver segnato in campo internazionale sia con la Nazionale che con un club, saranno co-protagonisti dello speciale che approderà a breve sulle reti italiane. Il progetto dovrebbe vedere il suo completamento nel mese di luglio quando sarà distribuito su Rai 5 e successivamente su RaiPlay, hub digitale on demand dell’emittente nazionale italiano. Ancor più prestigiosa la collocazione a palinsesto nel mese di settembre, quando il documentario sulla Repubblica di San Marino approderà su una delle reti ammiraglie, vale a dire Rai 3.

