FSGC: revocato patentino a Steven Raul James.

Il Presidente Federale,

- considerato che la Federazione ha appreso soltanto nella giornata del 25 agosto 2025 da articoli di stampa nazionale che il sig. Steven Raul James, cittadino sammarinese ed allenatore iscritto al Settore Tecnico della FSGC, è stato condannato in Italia in via definitiva alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata su minori, per fatti avvenuti nel 2021 in un Football Camp di Carpegna e che il medesimo è stato recentemente arrestato dall’autorità giudiziaria italiana;

- considerato, altresì, che questa Federazione il giorno seguente, 26 agosto 2025, ha fatto pubblicare sulla stampa nazionale sammarinese (RTV) un comunicato con il quale ha reso noto che la scrivente Federazione non ha mai tesserato il sig. James come tecnico e che “non ha ricevuto notizia del procedimento penale pertinente in altra forma o da altre fonti, sia a livello formale che informale. (...) Alla luce di quanto emerso, avendo a cuore la tutela di giovani giocatori e giocatrici che praticano il calcio a San Marino, il Consiglio Federale della Federcalcio discuterà a stretto giro i provvedimenti necessari a carico della persona sopra menzionata

– finanche la revoca della Licenza UEFA C a suo tempo ottenuta.”; - che, al fine di assicurare ogni e più opportuna iniziativa di propria competenza, volta ad impedire al soggetto sopra menzionato di svolgere qualsivoglia attività sportiva nell’ambito di questa Federazione Sportiva, in ottemperanza a quanto reso noto agli organi di stampa, il Consiglio Federale, nella seduta del 27 agosto 2025, ha deliberato la revoca del patentino UEFA C al sig. Steven Raul James e la correlata cancellazione dall’Albo del Settore Tecnico della FSGC;

RENDE NOTO che con delibera del 27 agosto 2025 il Consiglio Federale ha revocato il patentino UEFA C al sig. Steven Raul James ed ha provveduto alla correlata cancellazione dall’Albo del Settore tecnico della FSGC.

