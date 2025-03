FSGC: Torna l’appuntamento con Campus e Centri Estivi Bianco Azzurri

L’estate sammarinese tornerà presto a colorarsi di bianco ed azzurro, all’insegna del divertimento, dell’amicizia e – ovviamente – dello sport più bello del mondo, con settimane di attività rivolte a ragazze e ragazzi. La Federcalcio annuncerà nei prossimi giorni le modalità di iscrizione, relativi costi, location e tutte le informazioni utili per partecipazione all’edizione 2025 di Campus e Centri Estivi Bianco Azzurri.

Della durata di due settimane ognuno, si collocheranno in calendario dal 16 giugno all’11 luglio, a partire con l’attività dei Campus – ai quali sarà possibile iscriversi tra poco meno di due settimane. Scatteranno invece il 31 marzo le procedure per poter iscrivere ragazzi e ragazze ai Centri Estivi Bianco Azzurri.



CAMPUS BIANCO AZZURRI

Dal 16 al 27 giugno

Iscrizioni aperte dal 24 marzo



CENTRI ESTIVI BIANCO AZZURRI

Dal 30 giugno all’11 luglio

Iscrizioni aperte dal 31 marzo



