FSGC: Tura e Zafferani Oltreoceano per i FIFA Summits e l’apertura dei Mondiali

Il Presidente della FSGC Marco Tura ed il Segretario Generale Luigi Zafferani sono partiti la scorsa settimana alla volta di Città del Messico, su invito della FIFA, per rappresentare il calcio sammarinese all’apertura dei Mondiali di calcio FIFA 2026 – in corso in Canada, Messico e Stati Uniti – e prendere parte ad importanti incontri, quali i FIFA Executive Football Summits 2026. Questi ultimi hanno avuto luogo a Miami, in Florida, dove i vertici del calcio sammarinese sono volati all’indomani di Messico-Sudafrica – cui hanno assistito dalla tribuna dello stadio Azteca di Città del Messico, al pari dei dirigenti apicali di tutte le Federcalcio affiliate alla FIFA. Dopo la visita al Museo FIFA, il via ai lavori dei FIFA Executive Football Summits 2026 in seduta plenaria. Al centro della discussione, tra l’altro, il progetto FIFA Forward, Mondiali U15, report e tendenze del broadcasting globale tramite un approfondimento a cura di DAZN e l’analisi di dati e tendenze del mondo NBA – che ha recentemente incoronato i propri campioni stagionali. Impegni che andranno completandosi nel corso di questa settimana: oggi è la giornata dedicata alle sessioni di lavoro a gruppi, nell’ambito dei FEFS 2026, cui anche la Federcalcio di San Marino potrà garantire il proprio contributo. “In queste sedi si discutono direttamente i temi legati al calcio internazionale, potendo assistere in anteprima – nonché condividere approcci e osservazioni – ad innovativi sviluppi che un domani rappresenteranno la quotidianità. Per una realtà come quella di San Marino, partecipare a tali prestigiosi appuntamenti rappresenta anche un’imperdibile e fondamentale occasione per rinsaldare e confermare gli ottimi e solidi rapporti in essere con i vertici del calcio mondiale” – sottolinea il Presidente Marco Tura.

C.s. - Ufficio Stampa Fsgc







