FSM: chiuso il crossodromo "Pino Serra"

FSM: chiuso il crossodromo "Pino Serra".

La Federazione Sammarinese Motociclistica comunica in via ufficiale che il crossodromo Baldasserona “Pino Serra” è attualmente chiuso al pubblico e che ogni eventuale attività al suo interno e da considerarsi NON autorizzata. Per tanto diffida chiunque ad accedere all’impianto.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Motociclistica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: