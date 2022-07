FSM: weekend di successi

A degna conclusione di una stagione a dir poco spettacolare Maurizio Bottalico (MC Titano) si laurea campione europeo CIVS per ben due volte, in classe 600 e in class supermotard. Tutto questo con una gara in anticipo sulla fine del campionato. Un grande risultato per un pilota che ha saputo dimostrare in ogni gara capacità tecniche superiori e grande talento. I complimenti da tutta la Federazione Sammarinese Motociclistica. Nel weekend trascorso sono state tante le competizioni oltre al CIVS che hanno portato ai piloti del Titano anche varie soddisfazioni. SBK - Fine settimana british per Luca Bernardi (MC Titano) impegnato a Donnington. E' stato un weekend difficile, dove trovare il giusto feeling con la moto non è stato facile. Una qualifica complicata ha concesso a Bernardi solo la 24° casella. In gara 1 Luca è riuscito a fara la differenza guadagnando qualche posizione e chiudendo 18° in gara 2 finalmente un set up migliore gli permette di guadagnare ancora qualcosa fino a chiudere in 16° posizione. CIV Classic - Un grande successo arriva anche da Cremona dove nel CIV Classic, categoria 250, Jeffrey Zani sale sul gradino più alto del podio. Una quarta tappa di campionato sudata, nel vero senso della parola viste le temperature proiobitive, ma conquistata con grande merito dal pilota del MC San Marino. Tanti gli appuntamenti anche per le gare offroad nello scorso fine settimana. Assoluti d'Italia - Continua la sfida di Marco Borbiconi (MC Titano) negli assoluti d'Italia Enduro. Da Ceva in Piemonte conclude il weekend al 7° in classe 300. Trofeo KTM - La 4° tappa per il Trofeo KTM si potrebbe quasi definire tappa di casa, si ferma infatti a Villagrande il circus KTM. Due i nostri piloti al via: Nicolo Angelini (MC Titano), che chiude 9° classe, e il presidente FSM Paolo Michelotti (MC Titano) invitato come ospite ma che comunque non si è tirato indietro nel dare filo da torcere agli avversari. Trofeo Husqvarna - Anche città della Pieve è stato teatro di gare nel weekend. Tanti i piloti al via per il Trofeo Husqvarna e con loro anche Christian Cucchi (MC Titano) che tra caldo è polvere è riuscito a conquistare un ottimo 4° posto di classe.

